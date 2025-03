Lanazione.it - Omaggio a Clara Calamai: Mostra e Proiezioni a Firenze per la Giornata della Donna

Unavera, una figura dirompente, un’attrice d’avanguardia, una figura di grande richiamo nella cinematografia italiana. Capace con le sue interpretazioni di rivelare una maturità di attrice in un personaggio disensuale fuori dagli schemi e dai canoni del melodramma cinematografico popolare del tempo.ha incarnato tutto questo e molto di più. Ne La cena delle beffe del 1941 o in Ossessione (1943) di Luchino Visconti, solo per citare alcuni dei film che la videro interprete. Vien da sé, allora, nellainternazionale, l’alla grande diva del cinema italiano. “, lo scandalo di essere attrice“, in due imperdibili appuntamenti, dentro la cornicepiattaforma “La Toscana delle Donne“Regione Toscana. Il primo, martedì 11 marzo, alle 18, nel foyer de La Compagnia a(via Cavour 50/r), taglio del nastrodi foto e locandine dei film dialla presenza di di Cristina Manetti, capo di gabinettoRegione Toscana e ideatrice de “La Toscana delle donne“.