Ilrestodelcarlino.it - Oggi stage alla Dance Dream con il ballerino Rocco Suma

La scuoladi Cesenatico ospita i "Weekend dell’Arte", glicon i grandi protagonisti della danza contemporanea.sbarcherà in rivieradella Oliva ContemporaryProject, considerato uno dei maestri italiani più qualificati nel settore della danza contemporanea. Tra le sue performance più prestigiose ricordiamo quella come danzatorecerimonia d’apertura dei Mondiali di Badminton nel 2011, quella comeper "Cantando Bndo", il varietà in onda su Canale Italia. E’ stato inoltre il danzatore nel Video Clip "Libertà" di Cristiano Cremonini e per Alessandra Amoroso in "Vivere a Colori Tour" all’Arena di Verona. Coreografo in collaborazione con Steve La Chance e il regista americano Michael Damien per l’instzione pubblicitaria in occasione dell’uscita mondiale del film "New York Academy",ha coreografato anche il video clip di "Reset" del cantautore Stefano Montalti.