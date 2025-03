Sport.quotidiano.net - Oggi la visita del Cesena. Senza vittoria da 4 mesi il Brescia cerca un acuto contro l’incubo playout

Scivolato sulla soglia della zonadopo la sconfitta di Palermo, ildeve trovare la forza per far ripartire il suo cammino nel match di questa sera (alle 19.30) con il. Le Rondinelle non segnano da 405 minuti e non solo non vincono dallo scorso 3 novembre (blitz esterno con la Sampdoria), ma non conquistano i tre punti allo stadio Rigamonti dal 30 settembre, quando si imposero sulla Cremonese. Mister Maran, che ha avuto un lungo confronto col presidente Cellino dopo il ko con i rosanero, è consapevole della delicatezza del momento, ma riserva un occhio di riguardo sul fronte dell’aspetto mentale. "Il nostro lavoro deve liberare la testa dei giocatori, che devono sentirsi liberi di esprimersi,quel braccino corto che talvolta ci frena – l’analisi del tecnico –. Siamo in un frangente difficile, davanti a noi ci sono ancora dieci giornate, ma dobbiamo riprenderci e tornare ad avere quel passo che già abbiamo mostrato di poter avere".