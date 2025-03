Ilrestodelcarlino.it - Oggi anticipo con la Zenith Prato. Mercoledì la finale di Coppa Italia

con vista sulladi. Il Ravenna ospitapomeriggio, al Benelli, alle 17.30, la(prezzi 34, 22, 16 e 10 euro, un euro alle donne; diretta web in chiaro sul canale youtube del Ravenna Fc), per avere poi 24 ore in più di riposo in vista delladidia Teramo contro il Guidonia. Arbitra Eremitaggio di Ancona, lo stesso di Ravenna-Lentigione 1-2 dello scorso campionato, protagonista di una direzione non proprio esaltante (‘metro’ largo e indisponente, rigore negato a Tirelli, espulsione di Diallo al 96’). I giallorossi arrivano a questa sfida – decima del girone di ritorno, 8 gare alla fine della regular season – con 61 punti, due in meno della capolista Forlì. Il Ravenna viaggia sull’onda di 21 risultati utili consecutivi, 19 dei quali con Marchionni (16 vittorie e 3 pareggi).