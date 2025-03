Calciomercato.it - Offerto in Premier League: la Juventus adesso è lontana

Concorrenza agguerrita dall’Inghilterra per la Juve: non arrivano buone notizie per il Dt bianconero GiuntoliScontro diretto fondamentale domenica sera per lacontro l’Atalanta,distante solo tre lunghezze al terzo posto in classifica.Cristiano Giuntoli (Ansa) – Calciomercato.itI bianconeri di Thiago Motta hanno centrato la quinta vittoria consecutiva in campionato contro il Verona, mettendosi alle spalle il fragoroso tonfo di Coppa Italia con l’Empoli e la dura contestazione della tifoseria. La Juve ritorna al quarto posto che vale l’accesso alla prossima Champions, obiettivo minimo e imprescindibile per il nuovo percorso del club. Locatelli e compagni hanno accorciato anche il distacco dalla vetta della classifica (Inter ora a -6), anche se Motta preferisce non fare voli pindarici e pensare solamente a mettere al sicuro il quarto posto.