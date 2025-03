Sport.quotidiano.net - Odgaard, gol e maggiore equilibrio. Così il danese ha conquistato tutti

Bologna finalmente al completo. Per la prima volta nel corso dell’anno, Vincenzo Italiano ha potuto avere a disposizionei rossoblù in allenamento. Non era accaduto mai, neppure in ritiro: perché tra vacanze post Europeo, Olimpiadi e la catena di infortuni, sul campoassieme non li aveva mai visti. Dopo Pedrola a inizio settimana, ieri è rientrato in gruppo Holm. Non è dato sapere se con due allenamenti nelle gambe sarà convocato. Ma se il gruppo è al completo è perché dopo i lungodegenti Ferguson, Cambiaghi, El Azzouzi e Aebischer, sono rientrati anche Orsolini e. Ha l’imbarazzo della scelta, Italiano: sulle corsie esterne ma non solo. Se sulle fasce in vista di Verona, Italiano dovrà sciogliere i ballottaggi, sulla trequarti invece la scelta pare presa: con il ritorno di Jens