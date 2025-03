Obiettivo blindare Thuram | un fattore agevola l’Inter

Leggi su Ilnerazzurro.it

Arrivato lo scorso anno tra un pò di scetticismo generale, Marcusha saputo ritagliarsi uno spazio speciale nel cuore dei tifosi dele non solo, grazie alle sue grandi prestazioni ma anche per via di una personalità travolgente. Colpo a parametro zero dei nerazzurri, ora la volontà del club è quello di blindarlo, cercando di evitare un possibile assalto da qualche big europea. Il primo problema da risolvere è quello di eliminare la clausola rescissoria, ma la volontà comune sembra essere quella di continuare insieme: i dettagli.: rinnovo e via clausolaCome riportato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza delè a lavoro per confermare i top player della rosa anche per la prossima stagione, e tra questi c’è sicuramente Marcus.La situazione contrattuale dell’attaccante francese è piuttosto chiara: contratto fino al 2028 a 6 milioni di euro a stagione, ma ciò che preoccupaè la clausola rescissoria di 85 milioni di euro.