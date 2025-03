Quotidiano.net - Obbligo di polizza contro calamità naturali per le imprese italiane dal 31 marzo

Leggi su Quotidiano.net

Dal 31scatta per tutte le, ad esclusione di quelle agricole l'di sottoscrivere lale. Lo ricorda Facile.it che rileva come secondo una recente indagine commissionata da Facile.it all'istituto mUp Research, a settembre 2024 erano oltre 278.000 le micro e piccoleche nei 12 mesi precedenti avevano subito danni da, per unvalore di circa 3 miliardi di euro di perdite ma solo il 6,2% avevano già unacui si aggiunge un 4% che era coperto solo parzialmente. Secondo i calcoli della piattaforma online che ha prese in considerazione tre diverse attività commerciali, ristorante, autofficina e hotel, in altrettante città campione: Milano, Roma e Palermo, la spesa partirà da poco più di 300 euro fino a circa 1.