Panorama.it - Nuovo codice della strada: il convegno di Garmin Italia analizza il futuro della sicurezza stradale

Ilintrodotto al principio di quest’anno ha fatto molto discutere. Fra favorevoli agli inasprimenti delle sanzioni e contrari, le nuove modifiche hanno certamente polarizzato la societàna. Anche per questo, Venerdì 7 marzoha ospitato nella sua sede milanese unintitolato “Il: come sta cambiando la culturale in”. L’evento, organizzato in collaborazione con Think Smart Mobility @MIND, ha trasformato la sede diin un punto d'incontro tra istituzioni e aziende impegnate nella promozionele. Fra i presenti vi era anche il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini.I lavori delsono stati aperti da Stefano Viganò, Amministratore Delegato di, che ha ripercorso la storia dell'azienda e sottolineato l'impegno del brand americano per ottenere una sempre maggiorein tutti i settori in cui opera.