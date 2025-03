Ilrestodelcarlino.it - Nuovo capitolo per ’Il Tiglio’ con l’ingresso di Sabrina Tuzi

C’è una grande novità al ristorante ‘Ildi Isola San Biagio a Montemonaco. Una novità nella sua cucina che rende ancora più particolare l’unico ristorante stellato della Provincia di Ascoli. Lo chef Enrico Mazzaroni verrà infatti affiancato da, fino a questo momento presente in cucina con il ruolo di aiuto chef, e che è diventata definitivamente il secondo chef del ristorante. Un cambio che va a rafforzare la visione gastronomica del ristorante, creando una sinergia unica tra i due chef, che continueranno a portare avanti il concetto di una cucina territoriale e innovativa. Il ristorante ‘Il, d’altronde, da sempre punta sulla valorizzazione delle materie prime locali come funghi, trota, cervo e patate. In questo modo si consolida dunque il sodalizio tra Enrico Mazzaroni, la cui curiosità e il suo legame con il territorio, elementi facilmente rintracciabili anche nel menù, e, il cui talento si unisce perfettamente alla filosofia gastronomica del ristorante.