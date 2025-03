Thesocialpost.it - Nuovi tutor 3.0, sparsi in 26 tratte autostradali: ecco dove sono

La rete autostradale italiana si dota di un nuovo strumento per il controllo della velocità. Dal 7 marzo è entrato in funzione il sistema3.0 su 26tratti distribuiti lungo sei arterie. Questo aggiornamento riguarda alcune delle autostrade più trafficate, come l’A1, l’A14 e l’A27, e rappresenta un ulteriore passo avanti nel monitoraggio della velocità media dei veicoli. L’obiettivo è ridurre il rischio di incidenti legati all’eccesso di velocità, migliorando la sicurezza stradale.La copertura del sistemaCon l’attivazione di questidispositivi, il sistema di sorveglianza si estende complessivamente su 178, coprendo circa 1800 km di rete. Ilè frutto della collaborazione tra il gestore autostradale e la Polizia di Stato, che ne cura la gestione e la programmazione dei controlli.