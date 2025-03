Sbircialanotizia.it - Nuovi orizzonti per Narnia: l’avventura continua con Greta Gerwig e (forse) Charli XCX

Leggi su Sbircialanotizia.it

Da qualche tempo, Netflix ha annunciato la propria intenzione di far rivivere Le cronache die adesso è finalmente ufficiale che, reduce dal suo lavoro su “Barbie”, ha firmato per scrivere e dirigere almeno due film basati sull’universo nato dalla penna di C.S. Lewis. È curioso come si passi dal rosa shocking . L'articolopercone (XCX è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.