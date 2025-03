Ilgiornaledigitale.it - Nuova Fiat Punto: sarà ibrida ed anche Abarth? [FOTO]

Sedecidesse di rilanciare lain versione mild hybrid, potremmo aspettarci un modello basato su tecnologie già utilizzate nel gruppo Stellantis. Ecco alcune caratteristiche che potrebbe avere.MotorizzazioneMild Hybrid 48V. Un motore benzina turbo 3 cilindri da 1.2 litri con 100-130 CV, simile a quello della600 Hybrid e della Jeep Avenger Hybrid.Cambio automatico e-DCT a doppia frizione a 6 marce, che permette partenze in elettrico e un recupero di energia nelle frenate.Consumi ridotti, con emissioni di CO? inferiori del 10-15% rispetto a un modello solo termico.DesignStile ispirato alla vecchia generazione della, con linee più squadrate e moderne.Firma luminosa LED sia davanti che dietro, con fari full LED opzionali.Dimensioni compatte: circa 4,10 metri di lunghezza, con un passo più lungo per migliorare l’abitabilità.