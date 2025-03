Internews24.com - Nuno Tavares afferma: «Il 6-0 con l’Inter? I tifosi erano comunque con noi»

di Redazioneè tornato a parlare del terribile 6-0 subito controsottolineando un aspetto che lo ha reso molto felice nonostante la catastrofeIntervenuto ai microfoni di del quotidiano portoghese A Bola,è tornato a parlare di Lazio Inter, serata in cui i biancocelesti sono stati asfaltati 0-6 daI nerazzurri..PAROLE – «Da quando sono arrivato alla Lazio non abbiamo mai sentito parlare di obiettivi. Credo che noi stessi come squadra sappiamo quello che dobbiamo raggiungere perché siamo in un grande club e vogliamo giocare al massimo livello, che include anche la Champions League e la lotta per lo Scudetto. Stiamo cercando di farlo e lotteremo fino alla fine».QUAL È STATO IL MOMENTO PIÙ BELLO DELLA SUA AVVENTURA NELLA CAPITALE? – «L’allenamento a porte aperte prima del derby con la Roma.