Quotidiano.net - Nubifragi in arrivo: perturbazioni atlantiche colpiranno l'Italia dal 9 marzo

Conto alla rovescia per l'di tante piogge cona partire da domenica 9. Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma che le prossime ore vedranno ancora il dominio del sole al Nord e su parte del Centro, mentre al Sud ci saranno residui locali addensamenti e qualche piovasco tra Calabria ed Isole Maggiori. La situazione è destinata, però, a cambiare drasticamente da domenica 9quando, spiega Gussoni "dall'Atlantico inizieranno ad affluire, senza sosta, numerosecariche di pioggia per tutti e anche di neve per le Alpi". Nello specifico, domenica mattina ancora tempo in prevalenza asciutto ma, dal pomeriggio, pioverà in Sardegna, Toscana e Nord-Ovest, in modo molto forte in Liguria. La neve cadrà sulle Alpi occidentali oltre i 1200-1400 metri, anche abbondante con accumuli fino a 30-40 cm.