Ilrestodelcarlino.it - Novellara-Virtus Mandrio da brividi. Fabbrico-Brescello, derby di riscatto

Sono sei gli anticipi odierni nel calcio dilettanti: per tutti fischio d’inizio fissato alle 15. La copertina se la prende ilin salsa reggiana d’Eccellenza tra(33) e/Piccardo (43). I locali sono reduci dalla sconfitta in trasferta con la Fidentina, e sono rimasti a +4 sui playout, mentre ilnon vince da sei turni e si è allontanato dai playoff (sono a -6). Arbitrerà l’incontro Pierfrancesco Rossi di Forlì. Un anticipo in Prima categoria: nel girone C ecco laLibertas (46) pronta a ricevere la visita del Guastalla (39). Sfida ad alta quota: laspera di vincere per andare momentaneamente a -1 dalla capolistaCorreggio, mentre il Guastalla, imbattuto da cinque partite, ha nel mirino il terzo posto. Arbitro designato: Tommaso Ravaglia di Bologna.