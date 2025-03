Liberoquotidiano.it - Novara, arrestato per riciclaggio il presidente di una squadra di calcio

La Polizia di Stato die i Finanzieri del Comando provinciale di Varese hanno dato esecuzione ad una misura cautelare personale degli arresti domiciliari, con braccialetto elettronico, nei confronti deldi una notadinovarese che milita nel campionato didi serie D, per fatti di. Oltre al, sono state indagate a diverso titolo anche altre 17 persone per reati finanziari. L'improvvisa crescita della società calcistica, iniziata nel 2020, contestualmente a un crescente dispendio di denaro e di beni da parte deldella società calcistica, ha insospettito - si legge in una nota della Polizia di Stato di- gli agenti dellamobile della Questura diche, con il supporto della Sezione di P.G. aliquota Gdf della Procura della Repubblica di, hanno iniziato ad osservare da vicino attività e movimenti.