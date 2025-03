Quotidiano.net - Notte di raid sull’Ucraina: almeno 15 morti e 40 feriti. Zelensky: “Obiettivi russi immutati, inasprire le sanzioni”. Rubio: “Trump vuole la pace”

Roma, 8 marzo 2025 -di feroci attacchiin Ucraina, dove il bilancio delle vittime sale di ora in ora. Sarebbero15 ie più di 40 inei diversi attacchi avvenuti tra Odessa e il Donetsk, dove diverse strutture strategiche sono andate a fuoco. "Questidimostrano che glidellaa restano invariati”, dicesu Telegram. “ È dunque importante rafforzare le nostre difese aeree elecontro laa". Intanto stail Segretario di Stato americano, Marco, ha avuto un colloquio telefonico con il ministro degli Esteri ucraino, Andrii Sybiha, e gli ha riferito che “è determinato a porre fine alla guerra il prima possibile e ad adottare misure per garantire unasostenibile”. Estonia favorevole a ReArm: “Ci armiamo per noi e non pero l'Ucraina.