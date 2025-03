Triesteprima.it - "Notizie false per intossicare la gente, il Pd cerca di mistificare la realtà"

Leggi su Triesteprima.it

MUGGIA - Il Partito democratico "dila verità, di far passare per fallimentiche vanno in senso opposto, si buttano polpette avvelenate eperla". La replica del sindaco di Muggia Paolo Polidori non si è fatta attendere. Dopo l'affondo del.