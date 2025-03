Ilgiorno.it - “Nonsolomarilyn“ a Monza. Quattro artisti indagano l’anima

autori per altrettante visuali sulla figura femminile. È quanto proporrà la mostra di pittura intitolata ““, allestita negli spazi della galleria d‘arte ArcGallery di via Spalto Piodo a. L‘esposizione verrà inaugurata oggi e si potrà visitare fino al 30 aprile: vi si potranno ammirare le opere di 3diversi per generazione e formazione, poetica e tecnica, ossia Alessandro Casetti, Nadianna Crosignani e Massimo Lagrotteria. Tutti quanti si concentrano più sull‘introspezione che sulla verosimiglianza delle figure ritratte, "trasferendo – spiegano dalla galleria–- l‘immagine femminile su un piano psicologico che va oltre l‘apparenza e l‘impatto estetico e decorativo". "Le donne – sottolineano dalla ArcGallery – sono ritratte per la maggior parte dei casi non a figura intera ma in primo piano, frontalmente o di profilo, come a significare che all‘artista non interessa tanto il corpo, bensì l‘anima e la personalità della donna".