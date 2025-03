Liberoquotidiano.it - "Non potrò mai diventare padre". Pierdavide Carone a cuore aperto, il dolore dalla Toffanin

Leggi su Liberoquotidiano.it

, reducevittoria a Ora o Mai Più, si è raccontato a Verissimo, il talk show di Canale 5 condotto da Silvia. "Sapere che nonpapà biologicamente – ha dichiarato– è stato il colpo più doloroso della malattia perché la malattia l'ho curata, ma questo non si può curare anche se si può risolvere in un altro modo magari. Quando ho scoperto di avere il tumore era in uno stadio per fortuna iniziale, quindi si poteva trattare chirurgicamente e con la chemioterapia. Non ho avuto grossi rischi grazie al fatto che l'ho scoperto presto”. L'artista, quindi, ha raccontato tutti i dettagli più segreti della sua malattia: "Sono ipocondriaco quindi avevo visto qualcosa di strano nel mio corpo, sono andato dai medici e hanno scoperto un tumore. Nonostante fosse maligno però avendolo preso presto sono riuscito a salvarmi.