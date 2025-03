Ilfattoquotidiano.it - “Non poter avere figli è la cosa che mi fa più male della malattia. Ma se vorrò diventare papà dovrò trovare metodi alternativi”: Pierdavide Carone a Verissimo

Reduce dalla vittoria a “Ora o Mai Più” e a poche ore dalla partecipazione a San Marino Song Contest 2025,si è raccontato nel salotto di “” con Silvia Toffanin. Il cantautore ha dovuto affrontare un tumore nel 2020 e solo lo scorso anno i medici, dopo l’ennesimo controllo, gli hanno detto che è fuori pericolo.“Sapere che non potròbiologicamente – ha dichiarato– è stato il colpo più dolorosoperché lal’ho curata, ma questo non si può curare anche se si può risolvere in un altro modo magari. Quando ho scoperto diil tumore era in uno stadio per fortuna iniziale, quindi si poteva trattare chirurgicamente e con la chemioterapia. Non ho avuto grossi rischi grazie al fatto che l’ho scoperto presto”.E qui l’artista ha raccontato i dettagli: “Sono ipocondriaco quindi avevo visto qualdi strano nel mio corpo, sono andato dai medici e hanno scoperto un tumore.