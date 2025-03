Lanazione.it - “Non numeri ma persone”, mostra dedicata alle vittime del lavoro

Firenze, 8 marzo 2025 - Unaa chi sulè morto, composta dfoto di 47 lavoratori e lavoratrici ritratti nei momenti della loro vita, poi strappata sul. E' 'Nonma', esposizione promossa dall'Associazione nazionale per la sicurezza sulRuggero Toffolutti che sarà inaugurata lunedì prossimo15 a Firenze, in Palazzo Strozzi Sacrati, sede della Presidenza della Regione, dal governatore Eugenio Giani assieme a un rappresentante dell'associazione. La, che intreccia "parole e immagini di chi ha perso la vita sul", è un'esposizione ideata da Yuri Leoncini e Valeria Parrini Toffolutti, quest'ultima presidente onoraria dell'associazione creata nel 1998 in memoria del figlio, giovane operaio ucciso da un ingranaggio alla Magona di Piombino mentre lavorava in un'impresa dell'indotto.