Ilfattoquotidiano.it - “Non ho un amico che sta bene. E anche io, non è che sia sempre in grande forma. Avevo dei sogni e siamo stati schiacciati. Se sei diverso non ti resta che pigliare gli psicofarmaci”: la denuncia di Marracash

“Gli sbandati hanno perso”, brano del nuovo album di“È finita la festa”, già disco di platino, è stato certificato disco d’oro. Gli sbandati hanno perso – prodotto da Marz e Zef – esplora una società consapevole di aver fallito, evidenziandone atteggiamenti che riflettono un senso di smarrimento e insoddisfazione. Si tratta del primo pezzo del disco cheha scritto, scegliendo di utilizzare una parola un po’ desueta come “sbandati” perché, con questo brano, si rivolge direttamente alla sua generazione.“Non ho unche stia. Non uno. – ha dettoa Il Venerdi di La Repubblica – Eio, non e? che siain. La mia teoria e? che l’ipercapitalismo, una societa? basata solo sui numeri, disumanizza. Altro che intelligenza artificiale,noi che ragioniamo come gli algoritmi, non cerchiamo piu? noi stessi, cerchiamo che cosa puo? funzionare.