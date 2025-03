Liberoquotidiano.it - "Non ha competenze ed esperienza". Clamoroso: un'ex leggenda del Milan attacca Ibra così

"Vedere ilin questo stato mi fa male”. Ariedo Braida, storico volto della dirigenzaista, è triste nell'osservare il disastro sportivo e societario cui il Diavolo sembra imprigionato. In un'intervista rilasciata a SoFoot, non ha risparmiato pesanti critiche contro i vertici rossoneri: "Una crisi di identità e una mancanza di sentimento di appartenenza. Sono stati fatti grossi errori per anni, a tutti i livelli e la conseguenza è che abbiamo un club e una squadra senza identità. Il club è troppo instabile, non c'è una direzione chiara, gli allenatori si succedono e la rosa cambia ogni anno. Per essere ambiziosi serve continuità. Ciò che manca, è una guida, un uomo forte come lo era Berlusconi. Con lui e Galliani c'era una linea". Un errore, secondo Braida, fatto a monte, dal momento in cui è stato allontanato Paolo Maldini: "Licenziarlo è stato un errore grossolano, e cacciarlo in quel modo inscusabile.