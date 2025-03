Sport.quotidiano.net - "Non cerco alibi, bisogna darsi una svegliata": "E’ un problema mentale, le sto tentando tutte"

Ennesima sconfitta per la Spal, cerca le parole nel dopo gara mister Baldini per spiegare la caduta contro l’Arezzo: "Il mio punto di vista è semplice, la squadra in questo momento non riesce a portare sul campo quello che facciamo durante la settimana. Poi nel momento in cui prende due gol si sblocca, ma è veramente tardi. Non è tanto aver preso gol su due calci piazzati, è che ci si sveglia sempre tardi. É non é neanche questione di giocatori che scendono in campo o di moduli, di quanto si lavora durante la settimana. Dobbiamo capire che le cose si devono andare a prendere, non ce le regala nessuno, si deve fare come a Pescara. Non possiamo aspettare di prendere sempre due schiaffi prima di svegliarci. Le responsabilità sono di tutti – continua il tecnico –, non, sono consapevole di aver perso quattro partite.