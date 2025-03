Bergamonews.it - “Non celebro la festa delle donne, devono solo avere più coraggio e fiducia”: Hiwot Assefa dall’Etiopia a Bergamo

“Vengo a prenderti per la gola con un coltello in mano”. La scritta sul suo biglietto da visita è la giusta cifra dell’etiope, proprietaria del KefaCoffee in via Pignolo a.Per la gola ha conquistato e tutt’ora conquista molti palati. Anche se la sua vera vittoria è stata affermarsi in un mondo imprenditoriale come donna immigrata facendo leva su tutte le sue esperienze vissute. Dal suo piglio e dai suoi piatti emerge una grande forza d’animo che le ha permesso di andare avanti. I viaggi fatti da ragazza l’hanno arricchita permettendole di acquisire culture gastronomiche diverse che oggi ripropone nel menù del suo locale. Un mix che è un successo di ricette che appartengono alla cucina marocchina, indiana, italiana e, certamente, etiope. La tavola come teatro del mondo.