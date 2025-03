Non ce n’è per nessuno Tadej Pogacar è per la terza volta il campione delle Strade Bianche

Leggi su Sportface.it

Doveva essere la giornta die come facilmente prevedibile alla fine lo è stata. Il fenomeno sloveno, già due volte vincitore, concede il tris, difende la vittoria dello scorso anno e si confermaanche nell'edizione 2025. Un attacco a venti chilometri dal traguardo sul Colle Pinzuto con cui lascia sul posto il compagno di fuga – e vincitore due anni fa – Thomas Pidcock decide la gara, con iliridato che prosegue nel suo assolo fino a Piazza del Campo. Nell'ultima fase gli occhi sono più rivolti alla lotta per il secondo posto, con il britannico che riesce a difendersi bene dal rientro di Wellens, finendo rispettivamente secondo e terzo con più di un minuto di ritardo.