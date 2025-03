Game-experience.it - Nintendo Switch 2, i giochi costeranno di più rispetto a quelli di Switch 1, per un rumor

Leggi su Game-experience.it

Stando ad un nuovo, idi2 subiranno un aumento di prezzo, arrivando a costare 70 dollari, come già accade per i titoli di PlayStation 5 e Xbox Series XS. Questa informazione proviene da Centro Leaks, una fonte nota per rivelazioni legate al mondo dei video, in particolare per la serie Pokémon. Sebbene il prezzo deisia sempre stato più contenutoalla concorrenza, l’azienda potrebbe ora allinearsi agli standard del mercato, complice l’aumento generale dei costi di sviluppo.Ricordiamo cheha storicamente adottato una politica di prezzi variabile: difatti molti titoli first-party vengono venduti a 50€, la maggior parte a 60€, mentre alcuni, come Ring Fit Adventure (che include accessori dedicati), raggiungono gli 80€. Questo suggerisce che, anche con un possibile aumento,potrebbe continuare a differenziare i prezzi a seconda del titolo e dell’investimento che li contraddistingue in fase di sviluppo.