Juventusnews24.com - Nico Paz Juve, si accende la corsa al gioiellino del Como! Mossa a sorpresa dell’Inter: cosa è successo oggi

di RedazionentusNews24Paz, silaaldelin occasione della sfida col VeneziaInizia a scaldarsi laPaz,che si sta mettendo in mostra con la maglia delper il quale il Real Madrid vanta una clausola di riacquisto e che ha attirato su di sé le attenzioni anche del mercato.Stando a quanto riportato da Sky Sportal Senigallia in occasione della sfida tra il club lombardo e il Venezia si è visto anche Javier Zanetti. Non è un mistero che anche l’Inter stia lavorando su di lui per la prossima stagione.Leggi suntusnews24.com