Internews24.com - Nesta a Dazn: «Mi aspettavo che Inzaghi schierasse tutta l’argenteria, de pensi alla classifica…»

Leggi su Internews24.com

di RedazioneL’allenatore del Monza, Alessandro, ha voluto dire la sua prima del match di campionato contro l’Inter di SimoneIntervenuto ai microfoni dinel corso del prepartita di Inter Monza, il tecnico dei brianzoli Alessandroha presentato così il match valevole per il 28° turno del campionato di Serie A.LEGGEREZZA NONOSTANTE LE DIFFICOLTÀ? – «Seclassifica diventi pesante e non siamo pronti a tenere questo carico. Ho chiesto ai miei di divertirsi e se fai bene queste partite a prescindere dclassifica resti negli occhi della gente. È un’opportunità per tutti di far vedere qualcosa di buono, dobbiamo viverla così e il risultato è importante».3 CENTROCAMPISTI CENTRALI? – «Ho perso Bondo che ci dava tanta roba, le scelte sono quelle, la squadra è cambiata a gennaio, devi trovare una soluzione e fare sempre qualcosa per migliorare».