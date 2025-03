Ilfoglio.it - Nessuno meglio di Vitaliano Brancati raccontò il trasformismo all’italiana

Leggi su Ilfoglio.it

Siamo italiani, dunque retorici: ciò che si presenta come tragico, struggente o abissale, continua a sembrarci istintivamente più serio e più importante di ciò che è comico. E il pregiudizio non è . Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti