Nessun risarcimento per la famiglia di Giandomenico Iannucci, primo medico di base morto di Covid

Non ci saràindennizzo per i familiari di, ildiin Toscana, il 2 aprile 2020., allora 64enne, contrasse il virus visitando i pazienti. Il tribunale di di Firenze ha però rigettato la richiesta della moglie e della figlia, dopo un’azione legale nei confronti dell’assicurazione, per ottenere undi 125mila euro. Secondo i giudici la morte di, che lavorava comedia Scarperia e San Piero nel Mugello, non può essere considerata un’infortunio sul lavoro.Già nel maggio 2020 la moglie, Lucia Barbieri, aveva dichiarato a Repubblica: “Vorrei che la morte di mio marito fosse considerata come infortunio sul lavoro”, “è stato mandato allo sbaraglio senza i presidi di protezione necessari. Si muore di Coronavirus e di burocrazia”.