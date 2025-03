Ilfoglio.it - Nessun linguaggio artistico compete con la fotografia nel raccontare gli esseri umani

In quella sorta di giungla che è la mia biblioteca, diventa una lotta spasmodica recuperare libri di cui ho bisogno di volta in volta. Ossia ritrovare testi che mi hanno mandato e che avevo adagiato da qualche parte ma non so più dove, ridisporre in ordine alfabetico un libro che ho appena comprato e letto, decidere se un determinato libro va apposto sullo scaffale riservato ai romanzi o invece su quello riservato ai saggi, di ogni libro tenere ben distinta la prima edizione da quelle successive. Succede così che qualche giorno fa mi sono ritrovato fra le mani un bellissimo libro di sue fotografie (La geometria e la compassione, Silvana Editoriale, 2023) che il mio vecchio amico e conterraneo Ferdinando Scianna mi aveva inviato qualche mese fa e che pressoché immediatamente avevo perso di vista.