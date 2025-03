Quotidiano.net - Nell’omicidio di Pierina Paganelli c’è un colpo di scena. O forse no.

dinel giallo di Rimini. Ono.Manuela Bianchi non è più persona offesa per la morte della suocera. Ammesso, attenzione, lo sia mai stata. Da martedì è formalmente indagata per favoreggiamento. Dopo diciassette mesi a costruire la sua versione senza nessuno davanti a smentirla, ora tutto potrebbe cambiare. Andiamo con ordine. Alle 8:09 del 4 ottobre 2023 la Bianchi trova il cadavere della suocera. Aspetta undici minuti prima di chiamare i soccorsi. Un tempo troppo lungo per il panico, troppo breve per rimanere inerme su di unadel crimine. Un tempo sospeso in cui la Procura vede un incontro. Con chi? Con Louis Dassilva, ad oggi l’unico indagato per l’omicidio dell’ex infermiera in pensione. Di qui, il favoreggiamento. Lei inizialmente nega. Poi, interrogata, cambia idea.