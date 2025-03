Iodonna.it - Nella shopping list di marzo 2025, al numero uno svettano le borse (morbide o geometriche) in una sfumatura di azzurro

Leggi su Iodonna.it

Light blue, fiordaliso, Ice Cube, Eucalipto, Sky. Le gradazioni della borsa azzurra di tendenza, sono tutte eleganti e sofisticate. Ma soprattutto vincenti nel gioco della moda targato Primavera. Un tocco luminoso – ton sur ton – perfetto da abbinare ai pantaloni o all’abito in tessuto denim. Ma non solo. Da scegliere nelle collezioni per tutte le tasche. Primavera-Estate. Ecco i 5 colori che detteranno le tendenze X Dai modelli deluxe firmati Prada, Chanel, Celine e Dolce&Gabbana.