Nell’8 marzo delle disuguaglianze gli auguri non servono L’opinione di Carone

Inconsapevoli, disinteressati, indifferenti. Gli uomini, molti uomini, continuano a ignorare il problema culturale ed economico della nostra società. Ogni giorno, con distrazione, ignoranza e noncuranza, sviano, sminuiscono, deridono. E poi arriva l’8. E, ci dicono in tanti oggi. Buona Festa della donna, buon 8. Dolcemente complicate, come fate voi le cose nessuno e per fortuna che sapete fare più cose insieme, ecco la vostra mimosa. Eppure, oggi non è la “Festa della donna”: l’8è la “Giornata internazionale dei dirittidonne”.Ecco, a proposito di diritti: non fateci gli. Noi non stiamo festeggiando.E non festeggeremo questa giornata per i prossimi 134 anni (nel 2021, questo dato era 108 anni), tempo necessario a raggiungere la parità di genere secondo i dati dell’ultimo Global Gender Gap, che vede il nostro Paese scivolare all’87° posto della classifica per la parità di genere.