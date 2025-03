Cesenatoday.it - Nel silenzio del Rigamonti poche le emozioni, Brescia e Cesena si dividono la posta in palio

Leggi su Cesenatoday.it

Non è stata sicuramente una partita entusiasmante ma probabilmente alla fine il pareggio va bene sia alche al. In uno stadiosemivuoto per le note limitazioni finisce 1-1, nel primo tempo il gol delle rondinelle con Adorni, a inizio ripresa pareggio del Cavalluccio con.