Ilfattoquotidiano.it - Negli USA monta la rabbia anti Musk. Strutture Tesla oggetto di crescenti atti vandalici

Stati Uniti lacontro Eloncresce. Non sorprende, visto il trattamento riservato a milioni di dipendenti pubblici dal principale collaboratore di Donald Trump. Un bel po’ di loro sarà pure in possesso di un’arma, visto come funzionaUsa. A pagarne le conseguenze sono per ora soprattutto i rivenditorie le stazioni per la ricarica delle auto elettriche. Il Washington Post di Jeff Bezos, segnala che decine diviolenti sono stati diretti controda quandoha assunto il suo nuovo ruolo politico.In questi primi giorni di marzo alcuni impiper la ricarica sono stati dati alle fiamme in Massachusetts. Nel Maryland un edificio della società è stato vandalizzato con la scritta “No” e il simbolo della svastica. In febbraio un uomo con in mano un fucile automatico stile AR ha aperto il fuoco contro un rivenditorein Oregon, contro il quale alcune settimane prima era stata lanciata una molotov, causando danni per 500mila dollari.