NBA Jokic riscrive ancora la storia con una tripla doppia da urlo | Phoenix abbattuta

Che Nikolaabbia siglato una nuovaormai non fa più notizia: ma quella realizzata nella notte NBA 2024/2025 è da. La stella serba dei Denver Nuggets, infatti, ha demolito iSuns siglando 31 punti e aggiungendo 21 rimbalzi e 22 assist (record personale): mai nessuno aveva realizzato unada 30-20-20, nemmeno in partite finite all’overtime. Ai Nuggets, in effetti, sono serviti i supplementari per avere la meglio dei Suns, trascinati da un Devin Booker in grande spolvero, con 34 punti all’attivo a cui si aggiungono i 29 (con 9 rimbalzi) di Kevin Durant.Proprio KD, con lasulla sirena, ha prolungato la contesa all’overtime, dando una speranza alla sua squadra di ritrovare continuità dopo appena tre vittorie nelle precedenti undici partite. Ma con un parziale da 7-0, Denver, che ha beneficiato anche dei 27 punti di Aaron Gordon e dei 25 punti di Christian Braun, indirizza definitivamente la partita e consolida la seconda posizione nella Western Conference.