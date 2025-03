Oasport.it - NBA, i risultati della notte (8 marzo): Jokic trascina i Nuggets, Cavs e Oklahoma infermabili

LaNBA ha proposto 8 partite, garantendo lo spettacolo a cui siamo abituati. Nel primo match, gliCleveland Cavaliers (53-10) hanno battuto al fotofinish Charlotte Hornets (14-48), al termine di una partita equilibratissima terminata 117-118. I 48 punti di Miles Bridges non sono riusciti a fermare iche ottengono così la 13 vittoria consecutiva.Dallas (32-32) si conferma in grande crisi e perde in casa 111-122 contro i Memphis Grizzlies (39-24). È ormai la quarta sconfitta consecutiva per i Mavericks che rimangono ancorati al play-in. Il miglior realizzatorepartita è stato Ja Morant con 31 punti. Toronto (21-42) ottiene la terza vittoria consecutiva battendo 118-109 gli Utah Jazz (15-48), sempre più ultimi ad Ovest. Per Utah non sono è bastata la doppia doppia (18 punti e 25 rimbalzi) di Walker Kessler.