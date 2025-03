Lanazione.it - Natura ai Giardini Caneva

Leggi su Lanazione.it

Dopo il successo della prima edizione, viene riproposto, anche quest’anno, lo ‘Spazio Verde Festival’, rassegna culturale ideata e curata da Francesco Millepiedi, Enrico, Thomas Diego Armonia, Federico Cappa e Pietro Balestri. La rassegna è prodotta da Eventi Salute Società Spettacolo e dall’Associazione botanica. Il vernissage è previsto per domani, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, quando inizierà il secondo passo di una manifestazione che nasce per parlare della, di tutto ciò che riguarda l’ecosistema e gli equilibri del pianeta Terra, delle vicende umane e della ricerca antropologica di un proprio ‘spazio’ in cui si sta in sintonia con se stessi. Con questi presupposti, domani a partire dalle 15, neiBotanicidi Sarzana, si inaugurerà un nuovo inizio all’insegna del verde e del giallo delle mimose che arricchiscono, in questo periodo, il mondo intorno a noi.