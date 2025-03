Iodonna.it - Nasceva 15 anni fa “L’Enciclopedia delle donne”, casa editrice femminista con l'obiettivo di far conoscere alle giovani generazioni le protagoniste dimenticate, per riflettere e trovare ispirazione

«Invece dello specchiobrame che ossessiona tante ragazze, noi offriamo uno “specchiodame” che le aiuti a essere più libere». Margherita Marcheselli, 61, e Rossana Di Fazio, 62, hanno fondato, “” che ha appena festeggiato i suoi primi 15dell’anno 2025: chi ha lasciato un segno secondo il Time X Nata come un’enciclopedia on line dedicatabiografie diche solo fino a pochifa non trovavano spazio in quelle “normali”, ha iniziato presto a pubblicare anche libri, perché le storieavevano bisogno di più ampiezza e profondità.