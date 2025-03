Lanazione.it - Nasce il Centro Angiolini. Un polo sanitario privato con 25 medici e infermieri

Leggi su Lanazione.it

"Il nostro obiettivo è dare una risposta rapida ed efficace per ogni esigenza sanitaria. O in maniera diretta nei nostri ambulatori, affidandoci all’esperienza dell’equipe medica edstica, oppure indirizzando l’utente e prenotando una visita nelle strutture apposite". Mauro Trasmondi, amministratore delegato del nuovoAmbulatorialedi via15/A illustra così la "mission" della struttura (attiva da venerdì) che sarà inaugurata alle 16 di oggi. Sarà lui a portarne avanti la gestione, insieme a Luciano Gestri e ad Alessandro Giusti (con Carlo Alberto Bianchi Rossi direttore). In un edificio di quasi 500 mq, mira ad essere unpolispecialistico all’avanguardia, cercando di affiancare e supportare la sanità pubblica. "Per fare un esempio, una persona che ha dolore al ginocchio dopo aver accidentalmente sbattuto contro il comodino può contattarci – ha proseguito Trasmondi – potrà essere visitato nella nostra struttura o lo indirizzeremo verso il percorso più rapido da seguire.