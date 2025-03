Puntomagazine.it - Napoli Vomero: Movida e coltelli, ancora minorenni armati

. Nell’ambito dei controlli non sono mancate ispezioni nelle attività commerciali. Ecco il bilancio dei CarabinieriControlli straordinari dei Carabinieri nelladel. La notte dei militari della compagnia locale racconta () di droga e lame nelle mani di ragazzini.Si è partiti dall’arresto di un 25enne, intercettato in sella ad uno scooter, contromano in via Belvedere. Inseguito e perquisito, è stato trovato in possesso di 10 grammi di marijuana e 5 circa di hashish. In tasca anche 180 euro in contante ritenuto provento illecito.A casa, luogo dove è stata estesa la perquisizione,62 grammi di hashish e 16 di marijuana. Secondo i primi accertamenti, la consegna delle dosi era organizzata attraverso app di messaggistica direttamente a domicilio.