Spazionapoli.it - Napoli, sta mancando Lukaku: il dato che evidenzia la sua importanza

Leggi su Spazionapoli.it

Alstail rendimento del miglior Romelu: c’è unchela suaper il.Ilviene da cinque gare consecutive senza vittoria Serie A e domani vuole ritrovare la vittoria nel match contro la Fiorentina. L’ultimo pareggio in questa serie è sicuramente quello meno amaro per il club, in considerazione della straordinaria prestazione effettuata dagli azzurri contro l’Inter, che ha reso orgoliosi tutti i tifosi e permesso di mantenere un distacco si un solo punto dalla vetta. Di sicuro, quindi, si tratta di una partita ben diversa rispetto a quella della settimana prima a Como, che aveva fatto infuriare anche Antonio Conte.a secco: mancano i suoi gol alMa cosa staalper avere la vittoria? Unsembra indicare un nome e un cognome: Romelu