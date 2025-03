Thesocialpost.it - Napoli si ribella: stop alle riprese di “Gomorra – Le origini” nei Quartieri Spagnoli

in rivolta contro Roberto Saviano e la produzione del prequel di. I cittadini e i ristoratori della zona hanno allontanato le telecamere arrivate per girare le scene di “– Le”, la nuova serie ispirata al romanzo dello scrittore napoletano. Striscioni e slogan hanno invaso le vie del quartiere, con messaggi come “Speculative, imperdonabili offese” e “Ciak si gira,di mira”, sottolineando il malcontento verso quella che viene percepita come un’ennesima rappresentazione negativa della città.Proteste promosse sui social e dal Movimento NeoborbonicoLa mobilitazione è stata sostenuta da associazioni locali e pagine social, tra cui il gruppo Facebook “Figli del Sud, popolo sovrano”. In prima linea l’Associazione culturale Neoborbonica, con il presidente Gennaro De Crescenzo che su Facebook ha dichiarato:“Ancora una volta la nostra città viene sfruttata come set per una narrazione che alimenta stereotipi pericolosi, danneggiando l’immagine die restituendo una visione distorta della realtà.