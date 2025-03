Terzotemponapoli.com - Napoli, servono le reti di Lukaku

Leggi su Terzotemponapoli.com

Il, domani alle 15.00, affronterà la Fiorentina al Maradona. Partita non facile per gli azzurri che non vogliono perdere il contatto con l’Inter vanti di un punto nella corsa Scudetto. I nerazzurri sono impegnati stasera in un confronto molto agevole sulla carta: quello contro il Monza ormai condannato alla retrocessione. Ed allora vietato sbagliare domani. Ilsi affida a: mancano i suoi goal che spesso hanno significato punti pesanti per gli uomini di Antonio Conte.Ilvuole ritrovareCome riportato da Repubblica, ilin vista della sfida contro la Fiorentina spera di ritrovare Romelu. Il belga proverà a interrompere proprio al Maradona un digiuno di 43 giorni, gli stessi della squadra di Conte senza vittoria e che risale alla data della vittoria sulla Juventus.