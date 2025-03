Spazionapoli.it - Napoli Primavera derubato a Frosinone: l’arbitraggio condanna gli azzurrini (FOTO)

Leggi su Spazionapoli.it

Il match di2 frasi è chiuso con tante polemiche:penalizzati dall’arbitro.Ilha perso per 2-1 il match contro ilvalido per il Campionato2. La gara era importantissima per la classifica, considerando che i ciociari si trovavano al primo posto in classifica (valido per la promozione diretta) con sole tre lunghezze di vantaggio sugli. La sconfitta ha così ricacciato ila -6.Non può quindi che fare ancora più rabbia la serie di errori arbitrali e di vergognosi episodi che hanno inevitabilmente condizionato e falsato la gara. Entrambe le reti degli avversari sono infatti essere irregolari edel signor Andrea Ancora è da reputarsi senza dubbio discutibile.penalizzato dall’arbitro ()Il primo episodio dubbio riguarda la prima rete delsiglata da Cichero.