Napolipiu.com - Napoli, la base vincente c’è: Conte si affida agli uomini dello Scudetto

Leggi su Napolipiu.com

, lac’è:si">Loro sanno come si fa, sono specialisti. Scrive il CorriereSport che ilpuò contare ancora su una solidadi campioni d’Italia, dieci reducipiù uno: Antonio. Undiciche conoscono la strada per il titolo, un allenatore e dieci giocatori con esperienza in Serie A e Premier League, abituati a vincere. “Lasolida delcampione d’Italia nel 2023 è ancora lì, pronta a dare batta”, sottolinea il quotidiano.Meret tra i pali, Rrahmani e Juan Jesus al centro della difesa, Olivera e Di Lorenzo sulle fasce. A centrocampo Lobotka guida il reparto con un Anguissa in versione più offensiva, atteso al rientro. Davanti, i reduci Politano, Raspadori e Simeone, tutti protagonisti della cavalcata trionfalescorso anno.